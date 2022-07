Die letzte Woche des ersten Halbjahres, die Kalenderwoche 26 vom 27.06. bis 01.07.2022, ist eine äußerst ereignisreiche Woche am KMU-Anleihemarkt. So muss die TERRAGON AG samt wesentlicher Tochtergesellschaften nach gescheiterten Verkaufsverhandlungen für einen Seniorenstift in Duisburg einen Insolvenzantrag stellen. Die TERRAGON AG selber sei zwar nach Angaben des Unternehmens noch zahlungsfähig, das Management habe sich aber für eine Sanierung und Restrukturierung im Insolvenzverfahren entschieden. Die unbesicherte TERRAGON-Anleihe 2019/24 (WKN: A2GSWY) ist mit einem Zinskupon von 6,50% p.a. ausgestattet und hat ein vollständig platziertes Gesamtvolumen von 25 Mio. Euro. Erst im Mai hatten die Anleihegläubiger des Unternehmens einer temporären Zinsstundung bis Ende 2022 aufgrund eines Liquiditätsengpasses zugestimmt. Was der jetzige Schritt in die Insolvenz für die Anleihegläubiger letztendlich bedeutet, wird sich in den kommenden Wochen und Monaten zeigen.

Die Heise Haus GmbH, ein Anbieter von energieeffizienten Modulhäusern, begibt ihre erste Unternehmensanleihe. Die fünfjährige Heise-Anleihe 2022/27 (ISIN: DE000A30VK62) hat ein Zielvolumen von 10 Mio. Euro und soll jährlich mit 6,50 % verzinst werden. Die Anleihe kann ab dem 4. Juli 2022 über die Emittentin gezeichnet werden und soll ab Ende August an der Börse Frankfurt notieren. Die Emissionsmittel sollen in organisches Wachstum investiert werden Die Heise Haus GmbH ist eine inhabergeführter Full-Service-Anbieter von vollständig vorgefertigten, nachhaltigen und energieeffizienten Modulhäusern in der DACH-Region. Die AOC | DIE STADTENTWICKLER GmbH hat mit einem Spezialfonds ...

Den vollständigen Artikel lesen ...