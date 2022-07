Das digitale Auktionshaus eBay will im Metaverse Fuß fassen. Dies äußerte Markenanwalt Mike Kondoudis via Twitter. So habe das Unternehmen verschiedene Anmeldungen im Bereich Metaverse, Blockchain und NFTs beim US-amerikanischen Patent- und Markenamt eingereicht. Bereits mehrmals deutete eBay darüber hinaus an, womöglich Bezahlungen via Kryptowährung anzubieten. Ob der Vorstoß Früchte trägt und es ...

Den vollständigen Artikel lesen ...