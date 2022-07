Mainz (ots) -Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer ist heute vom ZDF-Verwaltungsrat der XIII. Amtsperiode erneut zur Vorsitzenden des Aufsichtsgremiums gewählt worden."Ich freue mich sehr über die Wiederwahl und danke den Mitgliedern des Verwaltungsrates für das mir entgegengebrachte Vertrauen", sagte Dreyer nach ihrer Wahl. "Das ZDF muss sich als einer der größten Fernsehsender Europas zukunftssicher aufstellen. Öffentlich-rechtlicher Rundfunk und Qualitätsjournalismus sind wichtige Säulen der Demokratie. Diese Bedeutung ist in diesen von Fake News und Propaganda geprägten Krisenzeiten noch einmal gestiegen. Das ZDF ist jeden Tag aufs Neue gefordert, mit gut recherchierten Nachrichten und Hintergrundberichten für unabhängigen und glaubwürdigen Journalismus einzustehen", betonte Malu Dreyer. Die Herausforderungen und Erwartungen gegenüber der ZDF-Sendergruppe seien auch an anderen Stellen groß: Das ZDF müsse ein attraktives und anspruchsvolles Programm für alle machen, schließlich zahlten auch alle ihren Beitrag. Dieses solidarische Prinzip sichere dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk seine Unabhängigkeit und stelle zugleich die besondere Verantwortung klar, sparsam und effizient zu wirtschaften.Die Vorsitzende ist sich sicher: "Der neue Medienstaatsvertrag wird die Weichen für die Zukunft des öffentlich-rechtlichen Rundfunks stellen. Mit mehr Flexibilität bei der Gestaltung der Programme und insbesondere ihren Ausspielwegen kommt jedoch nicht nur den Sendern, sondern auch ihren Aufsichtsgremien mehr Verantwortung zu." Gemeinsam seien geeignete Maßstäbe festzulegen, die eine Bewertung der Einhaltung der Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit sowie eine vergleichende Kontrolle der Ressourceneffizienz ermöglichen. Dies seien wichtige Aufgaben für die ehrenamtlichen Aufsichtsgremien, denen sich diese selbstbewusst stellten.Zum ersten Stellvertretenden Vorsitzenden wählte der Verwaltungsrat den ehemaligen Bundesvorsitzenden des Deutschen Beamtenbundes, Peter Heesen, der seit 2017 dem Gremium angehört. Zweite Stellvertretende Vorsitzende wurde die Kommunikationswissenschaftlerin Prof. Dr. Barbara Thomaß, die seit 2012 Mitglied des Aufsichtsgremiums ist. Beide waren bereits in der letzten Amtsperiode in dieser Funktion. Wie bisher wird die Arbeit des Verwaltungsrates über drei Ausschüsse organisiert: Vorsitzender des Finanzausschusses ist der frühere DGB-Vorsitzende Michael Sommer, der Investitionsausschuss wird künftig von dem ehemaligen Hauptgeschäftsführer der Bundesvereinigung der Arbeitgeberverbände Dr. Reinhard Göhner geleitet, die frühere Rektorin der Ernst-Abbe-Hochschule Jena, Prof. Dr. Gabriele Beibst, übernimmt den Vorsitz im Personalausschuss.Dem zwölfköpfigen Verwaltungsrat gehören an:Prof. Dr. Gabriele Beibst, Rektorin a. D., Ernst-Abbe-Hochschule JenaBärbel Bergerhoff-Wodopia, Mitglied des Vorstands der RAG-StiftungProf. Dr. Leonhard Dobusch, Professor, Universität InnsbruckMalu Dreyer, Ministerpräsidentin des Landes Rheinland-PfalzDr. Reinhard Göhner, RechtsanwaltDr. Reiner Haseloff, MdL, Ministerpräsident des Landes Sachsen-AnhaltPeter Heesen, Ehrenvorsitzender des Deutschen BeamtenbundesDr. Markus Söder, MdL, Ministerpräsident des Freistaates BayernMichael Sommer, Bundesvorsitzender a. D. des Deutschen GewerkschaftsbundesProf. Dr. Barbara Thomaß, Professorin i. R., Ruhr-Universität BochumDr. Dietmar Woidke, MdL, Ministerpräsident des Landes BrandenburgProf. Dr. Birgitta Wolff, Universitätsprofessorin, Goethe-Universität Frankfurthttp://verwaltungsrat.zdf.dePressekontakt:ZDF - Sekretariate Fernsehrat und VerwaltungsratAnsprechpartner: Jan Holub, verwaltungsrat@zdf.deTelefon: +49-6131-70-12011Original-Content von: ZDF-Fernsehrat / Verwaltungsrat, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/75548/5263036