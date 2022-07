Die Inflation in Deutschland hat am Mittwoch noch positiv überrascht. In der Eurozone ist die Inflationsrate jedoch auf einen Rekordstand gestiegen. Die Verbraucherpreise erhöhten sich nach einer ersten Schätzung des Statistikamts Eurostat im Juni um 8,6 Prozent. Volkswirte hatten im Schnitt nur mit einer etwas geringeren Rate gerechnet. Die Aktienkurse tauchen wieder ab. Aber...Die Inflationsrate im Euroraum war noch nie so hoch seit Einführung der Gemeinschaftswährung als Buchgeld im Jahr 1999. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...