Abu Dhabi, Vae, (ots/PRNewswire) -- In seiner neuen Funktion wird Sulaiman Al Ali sowohl YahClick, die Datenlösungssparte von Yahsat, als auch Thuraya, das Mobilitätsgeschäft, leiten- Das erweiterte Portfolio von Herrn Al Ali spiegelt das Engagement von Yahsat wider, seine kombinierte Stärke zu maximieren, Synergien innerhalb des Unternehmens zu fördern und Mehrwert für seine Kunden und Partner zu schaffenAl Yah Satellite Communications Company PJSC ("Yahsat") ist an der Abu Dhabi Securities Exchange ("ADX") unter (SYMBOL: YAHSAT) (ISIN: AEA007501017) notiert und der führende Anbieter von Satellitenlösungen in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Das Unternehmen gab heute die Ernennung von Sulaiman Al Ali zum Chief Commercial Officer (CCO) von Yahsat bekannt, die am 1. Juli 2022 wirksam wird.Sulaiman Al Ali übernimmt diese Aufgabe nach dem Ausscheiden von Farhad Khan, der in den vergangenen sechs Jahren als CCO von Yahsat tätig war. Herr Khan hat die Expansion des YahClick-Geschäfts der Gruppe in bestehenden und neuen Märkten maßgeblich vorangetrieben.Herr Al Ali ist seit 2014 für die Yahsat-Gruppe tätig, zunächst als Direktor im Bereich Yahsat Government Solutions, bevor er 2019 die Aufgabe des stellvertretenden Chief Executive Officer von Thuraya und 2021 die des Chief Executive Officer (CEO) übernahm. Als CEO von Thuraya hat Herr Al Ali maßgeblich dazu beigetragen, die operative Exzellenz zu fördern und den Kunden in einem Umfeld nach der Pandemie neue und innovative Lösungen anzubieten sowie eine Plattform für ein starkes zukünftiges Wachstum zu schaffen.Die Ernennung von Herrn Al Ali steht im Einklang mit dem Bestreben von Yahsat, die Synergien seines breiten Spektrums an Technologien, Dienstleistungen und Fähigkeiten zu maximieren, um seinen Kunden auf der ganzen Welt Mehrwert und Innovation zu bieten.Ali Al Hashemi, Group CEO von Yahsat, kommentierte die Ankündigung mit den Worten: "Ich freue mich, die Ernennung von Sulaiman Al Ali zum Chief Commercial Officer von Yahsat bekannt geben zu können. Sulaimans neue Position und sein erweitertes Portfolio spiegeln seine herausragenden Leistungen in der gesamten Gruppe wider und werden uns in die Lage versetzen, unsere Kundenlösungen zu erweitern und voranzutreiben, indem wir die unterschiedlichen und sich ergänzenden Qualitäten unserer Geschäfts- und Technologieplattformen für Festnetz und Mobilität effektiv nutzen. Persönlich und im Namen des Führungsteams möchte ich Farhad für seinen unermüdlichen Einsatz für Yahsat und YahClick danken und ihm viel Erfolg für seine zukünftigen Aufgaben wünschen."Sulaiman Al Ali, CCO von Yahsat, fügte hinzu: "Ich fühle mich sehr geehrt, zum Chief Commercial Officer von Yahsat ernannt worden zu sein. Ich bin entschlossen, die kollektiven Stärken unseres Unternehmens zu zusammenzuführen, um unseren Kunden und Partnern einen noch höheren Mehrwert bieten können. Yahsat ist ideal aufgestellt, um die komplexen Probleme unserer Kunden zu lösen. Wir bieten ihnen einen hoch ausgerüsteten One-Stop-Shop, der ihre verschiedenen Anforderungen an die Satellitenkommunikation erfüllen kann. Wir freuen uns darauf, den innovativen Geist, der das kommerzielle Geschäft von Yahsat prägt, zu nutzen, um unseren Kunden ein unvergleichliches Serviceniveau zu bieten."Informationen zur Al Yah Satellite Communications Company PJSCAl Yah Satellite Communications Company PJSC (Yahsat) ist eine an der Abu Dhabi Securities Exchange (ADX) notierte Aktiengesellschaft und eine Tochtergesellschaft der Mubadala Investment Company PJSC, die Multimissions-Satellitendienste in mehr als 150 Ländern in Europa, dem Nahen Osten, Afrika, Südamerika, Asien und Australasien anbietet.