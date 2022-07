Der Silberpreis hat mit seiner gestrigen und sich heute fortsetzenden Abwärtsbewegung kurzfristige Verkaufssignale generiert. Unsere Mustervermutung eines Doppelbodens wurde falsifiziert. Das Szenario einer peitschenartigen Umkehrbewegung (Slingshot-Move) bleibt aber für den ganzen Monat Juli bestehen. Gleichwohl hat sich die charttechnische Situation bei Silber deutlich eingetrübt, was zumindest kurzfristig zur Vorsicht mahnt."Slingshot or not" - der Silberpreis in US-Dollar (XC0009653103) ist gestern unter seine bislang vermutete ...

