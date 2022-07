DJ PTA-Adhoc: HÖVELRAT Holding AG: Advanced Sustainable Investment GmbH legt 'Fight For Green' Aktienfonds auf - Beteiligung der HÖVELRAT HOLDING AG geht mit ESG-Klimafonds an den Start

Hamburg (pta029/01.07.2022/15:40) - Die Jungunternehmer und Fondsinitatoren Wilhelm Möller (22) und Robin Scheffel (28) aus Leipzig legen mit der Kapitalverwaltungsgesellschaft Hauck Aufhäuser den ESG-Klimafonds ,Fight For Green' auf. Investment Advisor und Haftungsdach wird die Hamburger Vermögensverwaltung und 100%ige Tochter der HÖVELRAT Holding AG PROAKTIVA GmbH.

Der dunkelgrüne Impact-Fonds entspricht dem Nachhaltigkeitsstandard nach Art. 9 Abs. 2 (EU) 2019/2088 der EU Offenlegungsverordnung und tritt den Beweis an, dass nachhaltiges und vor allem klimaschonendes Wirtschaften und Unternehmenserfolg in Einklang zu bringen ist.

Wilhelm Möller und Robin Scheffel, selbst aktiver Bestandteil der frühen Fridays for Future-Bewegung, wollen mit ihrem Aktienfonds Gelder ausschließlich in Firmen investieren, die ein wissenschaftlich validiertes Co2-Reduktionsziel in ihrem Unternehmen verabschiedet haben, das dem Pariser Klimaabkommen entspricht. Der Zielkorridor wird vierteljährlich überprüft und das Portfolio des Fonds permanent angepasst. So werden Gelder in Richtung einer nachhaltigen Kreislaufwirtschaft gelenkt.

"Das besondere an unserem Fonds ist, dass wir neben den sehr strengen CO2-Betrachtungen, alle Werte durch ein mehrschichtiges ESG-Screening schicken, bevor wir in die Fundamentalanalyse der Werte einsteigen. So stellen wir sicher, dass in unseren Investments nicht nur klimafreundlich gearbeitet wird, sondern gleichzeitig ökologische, soziale und kaufmännische Standards auf hohem Niveau eingehalten werden", sagt Wilhelm Möller, Geschäftsführer der Advanced Sustainable Investment GmbH.

,Der Fonds ist für uns mehr, als ein gutes Investment für Anleger. Wir wollen unseren Beitrag liefern, dass auch in wenigen Jahren die Erde ein lebenswerter Ort für den Menschen ist. Die Zeit drängt und somit ist es uns wichtig, dass wir in nachhaltiges Wirtschaften und eben in die Unternehmen investieren, die sich bereits auf den Weg gemacht hat, mit den knappen Ressourcen des Planeten bewusst und sparsamer umzugehen', sagt Robin Scheffel, ebenfalls Geschäftsführer der Advanced Sustainable Investment GmbH.

Auch Torben Peters, Vorstandssprecher der HÖVELRAT Holding AG und Geschäftsführer der PROAKTIVA GmbH, ist froh, dass der Aktienfonds jetzt an den Start geht: "Für uns bedeutet die Beteiligung an Advanced Sustainable Investment und die Auflage des Fonds unter dem Haftungsdach der PROAKTIVA einen Meilenstein in der Unternehmensentwicklung. Wir bauen damit ein stabiles Kompetenzfeld ,Nachhaltigkeit' auf und gewinnen neue Expertise, die in unser eigenes Fondsgeschäft, aber vor allem in der klassischen Vermögensverwaltung Einzug halten werden. Das stärkt uns als Unternehmung, aber vor allem ist es eine Kompetenz, die direkt Mehrwerte für unsere Kunden schafft. Darauf freuen wir uns und sind sehr zuversichtlich, dass die Partnerschaft ein Erfolg wird."

Der Aktienfonds kann ab 04.07.2022 bei allen üblichen Plattformen gezeichnet werden und geht am 07.07.2022 mit der ersten Kursstellung an den Start.

Visitenkarte des Aktienfonds:

Name: Fight For Green

Retail-Tranche: DE000A3DK3H4 / A3DK3H

InstitutionelleTranche: DE000A3DK3H4 / A3DK3H

Website: www.fightforgreen.de

Aussender: HÖVELRAT Holding AG Adresse: Brodschrangen 3-5, 20457 Hamburg Land: Deutschland Ansprechpartner: Torben Peters Tel.: +49 40 413261-42 E-Mail: peters@hoevelrat.de Website: www.hoevelrat.de

ISIN(s): DE0005430300 (Aktie) Börsen: Freiverkehr in Hamburg

