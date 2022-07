Während der DAX gerade den schlechtesten Juni aller Zeiten hingelegt hat, schauen wir gemeinsam mit unserem Charttechnik-Experten Stefan Klotter auf die Werte, mit denen Anleger auch jetzt noch Rendite einfahren können. Am letzten Tag unserer Long-Chancen-Woche ist Klotter auf der Suche nach einem passenden Investment über Umwege beim Brauerei-Riesen Anheuser-Busch gelandet. Die Pandemie hat Spuren hinterlassen auch beim Aktienkurs, doch so langsam hat sich der Boden ausgebildet und die Abwärtsdynamik lässt nach. Welche Kursmarken Sie jetzt im Blick haben müssen und warum hier kurzfristig bis zu 13 Prozent Rendite drin sind, das sehen Sie im Video. Kapitel 0:00 Einleitung 0:42 Was ist los bei Anheuser Busch - 1:51 So sieht der Chart aus 3:20 Boden ist ausgebildet 4:25 So geht es nächste Woche weiter