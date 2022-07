JPMorgan traut Energieaktien am meisten zu. Nach dem jüngsten Rückschlag hat sich laut der Investmentbank jetzt eine gute Kaufgelegenheit ergeben.

"Energieaktien bieten die attraktivste Risiko-Ertrags-Chance innerhalb der Aktien - insbesondere nach der jüngsten starken Korrektur", sagte Dubravko Lakos, Aktienstratege bei JPMorgan, in einer Kundenmitteilung. "Der Energiesektor ist ein sehr wertvoller Sektor, der sich gleichzeitig durch Qualität, Wachstum und Einkommen auszeichnet", fügte er hinzu.

Zwar haben Energieaktien wie andere Branchen in den vergangenen Wochen erhebliche Verluste gemacht. Doch sei der Energiesektor mit einem Plus von 29 Prozent immer noch der einzige positive Sektor in diesem Jahr, wie aus einem Artikel von CNBC hervorgeht.

Lakos gehe davon aus, dass die "Angebots- und Nachfragedynamik die hohen Öl- und Gaspreise weiter stützen und den Energiesektor bei den derzeit sehr niedrigen Bewertungen äußerst attraktiv machen dürfte".

Der Analyst halte den Energiesektor trotz der guten Performance in diesem Jahr für insgesamt unterbewertet. Er führt das zum Teil auf ESG-Bedenken zurück. Ihm nach könnten ESG-orientierte Anleger ihre Strategie aufgrund der schwachen Performance beginnen zu überdenken. In der Folge würden Öl- und Gasaktien davon möglicherweise profitieren. JPMorgan stufte unter anderem die Aktien von Exxon und Marathon Oil als übergewichtet ein.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreet:online Zentralredaktion

Enthaltene Werte: US5658491064,US30231G1022