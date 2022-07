Die Welt von Erinn wird durch Handelsexpansion weiter und vernetzter

Mabinogi, das kostenlose Fantasy-MMORPG von Nexon, hat heute zwei riesige Sommer-Updates angekündigt. Beim ersten geht es schwerpunktmäßig um die Erweiterung des Handels für Spieler, darunter Upgrades von Handels- und Tauschsystemen, neue Häfen sowie komplett neue Händlerbereiche in Iria.

Um der Welt von Erinn in Mabinogi ein Gefühl von mehr Verbundenheit und Dynamik zu verleihen, wurden neue Häfen und eine Gewerkschaft geschaffen, einschließlich großer Schiffe, um die Spieler schneller an ihre Zielorte zu bringen. Dank einem brandneuen Handelsgeschäft in Iria, in dem Produkte zeitlich begrenzt verkauft werden, und dank vorteilhaften Veränderungen des Handelssystems, das Handelsfertigkeiten durch eine Fülle wirtschaftlicher Zusätze fördert, können Spieler ihr Handelsimperium aufbauen. Mietbarer Transport in Form von Kamelen und Hundeschlitten steht den Spielern fortan für den Warenverkehr zur Verfügung.

Während der viermonatigen Handelssaison können Spieler überdies ihren saisonalen Handelspunktestand steigern, um ihr saisonales Handels-Ranking zu verbessern, was mit entsprechenden Prämien verbunden ist. Zu den Prämien für die besten Händler am Ende der Saison gehören Wiedergeburt-Elixiere, Präzisionsschmiedewerkzeuge oder ein Gutschein für den Handelsmeister-Titel, der Spielern 5 Prozent mehr kritische Zerstörungskraft gibt, weitere 150 Prozent Baltane-Kampfeinsatz-EXP und weitere 10 Prozent Kampf-EXP.

Im zweiten Teil des Sommer-Updates von Mabinogi, der gegen Ende Juli erscheint, werden Spieler u. a. die Möglichkeit haben, mit anderen Händlern zu feiern, Waren durch die Lüfte von Erinn zu bewegen und Konvois vor Plünderern zu schützen. Erlebe die spannende Ära von Mabinogi diesen Sommer!

Mabinogi wurde 2008 veröffentlicht und ist ein kostenlos spielbares MMORPG in einer Welt voller geheimnisvoller Abenteuer. Schaffen Sie sich Anime-Helden mit Tausenden eigener Gestaltungsoptionen wie Frisuren, Gesichtsausdruck und Kleidungsstilen. Wählen Sie aus Dutzenden von Talenten von professionellen Revolverhelden über Bogenschützen und Musiker bis hin zu Schneidern und Köchen. Spieler können das Spiel auf ihre eigene Art genießen und entweder den gefährlichen Pfad eines Abenteurers wählen oder mit starken unternehmerischen Fähigkeiten ein blühendes Geschäft aufbauen.

