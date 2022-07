München (ots) -"maischberger" verabschiedet sich leider früher als geplant in die Sommerpause.Die Sendungen kommender Woche am Dienstag, 5. und Mittwoch, 6. Juli, müssen coronabedingt entfallen.Bei Sandra Maischberger ist ein entsprechender Test positiv ausgefallen. Die Moderatorin hat milde Symptome und bleibt bis auf Weiteres in häuslicher Isolierung.Sandra Maischberger wird Ende August 2022 wieder ihre Gäste begrüßenPressekontakt:Agnes Toellner, Presse und Information Das Erste,Tel: 089/558944 876, E-Mail: agnes.toellner@ard.deAnabel Bermejo, better nau GmbH, KommunikationsagenturTel.: 0172 587 0087, E-Mail: bermejo@betternau.deFotos unter: www. ard-foto.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/5263099