Mainz (ots) -Ulf Röller übernimmt zum 1. Oktober 2022 die Leitung des ZDF-Studios in Brüssel. Der erfahrene Journalist und Leiter des ZDF-Ostasien-Studios in Peking folgt auf Anne Gellinek, die als Leiterin der Hauptredaktion Aktuelles und stellvertretende Chefredakteurin nach Mainz wechselt. Darüber informierte ZDF-Intendant Dr. Norbert Himmler am Freitag den Verwaltungsrat des Senders.Ulf Röller, Jahrgang 1964, leitet seit September 2019 das ZDF-Auslandsstudio in Peking, das für die Berichterstattung aus China, Japan, den Philippinen, Nord- und Südkorea, Taiwan, Mikronesien und der Mongolei zuständig ist. Zuvor war er von 2010 bis 2019 Leiter des ZDF-Studios in Washington. Weitere Stationen im ZDF: von 2008 bis 2010 Redaktionsleiter des "ZDF-Morgenmagazins", ab 1999 Redakteur und Reporter im ZDF-Hauptstadtstudio Berlin, vorher ab 1994 im Studio Bonn.ZDF-Chefredakteur Dr. Peter Frey: "Ulf Röller bringt als langjähriger Korrespondent in Berlin, Washington und Peking die notwendigen Erfahrungen mit, um in der international angespanntesten Situation seit Jahrzehnten aus Brüssel zu berichten. Seine analytische Kraft und anschauliche Sprache haben ihn zu einem der gefragtesten Autoren für Nachrichtensendungen, Magazine und Dokumentationen im ZDF werden lassen. Den Zuschauern ist er auch aus Talks wie Illner oder Lanz vertraut, wo er internationale Politik immer wieder einfach erklärt hat."2020 wurden Ulf Röller und sein Team für die Berichterstattung aus China in Zeiten der Coronakrise und aus Hongkong während der Massenproteste mit dem Hanns-Joachim-Friedrichs-Preis ausgezeichnet - laut Jury-Begründung "für deren höchst präzise, umsichtig und unter schwierigsten Umständen erarbeiteten Filme und Analysen. Die Bilder seines Teams und seine Beobachtungen gaben abseits der offiziellen Informationspolitik der chinesischen Regierung erste realitätsnahe Einschätzungen über die Auswirkungen der Pandemie auf das Leben der Bevölkerung".