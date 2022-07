Tesla-Chef Elon Musk hat sich zuletzt negativ zu den beiden neuen Fabriken des US-Autobauers geäußert und von "gigantische Geldverbrennungsöfen" gesprochen. Offenbar läuft es inzwischen jedoch zumindest in der Gigafactory am Standort Austin in Texas deutlich besser: Laut Medienberichten plant Tesla eine Erweiterung der Produktionsflächen. In einem Video-Interview, das bereits Ende Mai aufgezeichnet und Mitte Mai veröffentlicht wurde, hatte Musk die letzten zwei Jahre mit Blick auf die hartnäckigen ...

