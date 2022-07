Zu Beginn der zweiten Jahreshälfte hellt sich die Stimmung am deutschen Aktienmarkt leicht auf. Am Ende eines erneut volatilen Handelstages rette der deutsche Leitindex rette am Freitag immerhin ein kleines Plus über die Ziellinie. Aufwärts geht es zudem auch beim Rest der DAX-Familie. Ob die Erholung auf breiter Front nachhaltig ist, bleibt jedoch abzuwarten. In der Eurozone kletterte die Inflationsrate erneut auf einen Rekordstand. Die Verbraucherpreise erhöhten sich im Juni um 8,6 Prozent im ...

