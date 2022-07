DJ Norwegische Unternehmen wollen Gaslieferungen ab 2024 erhöhen

FRANKFURT (Dow Jones)--Die norwegische Regierung geht davon aus, spätestens ab 2024 noch mehr Gas nach Deutschland liefern zu können. "Unternehmen prüfen jetzt Projekte, um ihre Gaslieferungen ab 2024 und 2025 erhöhen zu können", sagt Terje Aasland, Norwegens Öl- und Energieminister der Wirtschaftswoche. "Die Krise im Energiesektor wird langfristige Auswirkungen haben. Wir müssen uns darauf konzentrieren, dass in neue Gasproduktionskapazitäten investiert wird."

Norwegens Unternehmen, sagte der Minister der sozialdemokratischen Arbeiterpartei, hätten noch nie so viel Erdgas vom norwegischen Festlandsockel exportiert wie derzeit. Dabei bemühe sich die Regierung bei Anfragen, die auf eine Kapazitätserweiterung abzielten, Genehmigungen zu erteilen. "Wenn Unternehmen in dieser sehr schwierigen Situation neue Lösungswege finden, werden wir sie unterstützen und ihre Anfragen schnell bearbeiten. Das ist uns wichtig", sagte Aasland der Zeitung.

Auch zusätzliche Lieferungen von Flüssigerdgas (LNG) von der Barentssee würden zu Europas Energiesicherheit beitragen, so Aasland. Anfang Juni konnte das Terminal in Hammerfest nach einer langen Ausfallzeit wieder in Betrieb genommen werden. Deutschland und Europa könnten auf die Solidarität Norwegens zählen.

July 01, 2022

