Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Rund 60 Mrd. EUR wurden mit 122 Bonds am Primärmarkt für EUR Corporate Bonds im zweiten Quartal 2022 begeben, so die Analysten der Helaba.Dies seien 40 Mrd. EUR weniger als im gleichen Zeitraum des Vorjahres und so wenig wie zuletzt 2013 gewesen. Insbesondere im Juni sei das Emissionsaufkommen nach einer vorübergehenden Belebung im Mai nach Erachten der Analysten recht enttäuschend gewesen. Nicht zuletzt die explodierenden Refinanzierungskosten sowie die schwierige Wirtschaftslage dürften einige Emittenten zur Zurückhaltung bewogen haben. In der Summe seien seit Jahresanfang knapp 150 Mrd. EUR platziert worden und somit 65 Mrd. EUR weniger als in den ersten sechs Monaten 2021. Die Analysten würden es nun für wahrscheinlich halten, dass der Markt im Gesamtjahr auch bei einer Belebung in den kommenden zwei Quartalen unter dem Niveau des Vorjahres bleiben werde. ...

