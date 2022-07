180-Grad-Wende an der Wall Street: Nachdem der US-Aktienmarkt am Freitag einen schwachen Handelsauftakt hingelegt hat, drehten die Kurse im weiteren Verlauf in die Gewinnzone. Grund für das Intraday Reversal könnte das bevorstehende, verlängerte Wochenende sein. Aus diesem Grund bleiben die US-Börsen am Montag geschlossen. Wie DER AKTIONÄR berichtete, starteten die wichtigsten US-Indizes zum Auftakt des zweiten Börsenhalbjahres mit einem Minus in den Handel. Der Dow Jones verlor zum Start 0,2 Prozent ...

