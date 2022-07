Das Unternehmen für globale Hyperautomatisierungsdienste hat die Ernennung des ehemaligen globalen Leiters von HSBC für Low-Code in der Unternehmenstechnologie zum globalen Leiter Bankingservices bekanntgegeben.

Rhys V. Jones kommt als globaler Leiter Bankingservices ab dem 1. Juli 2022 zu Vuram, einem Unternehmen für globale Hyperautomatisierungsdienste. Rhys kann auf über 17 Jahre Erfahrung mit der Realisierung technischer Transformationen im großen Maßstab für einige der größten Bankkonzerne der Welt zurückblicken. Bei Vuram leitet er die Global Banking Practice des Unternehmens als bewährter Partner und Berater für Low-Code.

Als erfahrener Fachmann für Weiterentwicklung hat Rhys während seiner gesamten Laufbahn technische Transformationen im großen Maßstab für einige der größten Bankkonzerne der Welt realisiert. Durch Abstimmung von Low-Code auf ein effektives Ressourcenmodell konnte er die Lieferzeit bis zur Vermarktung und die Gesamtkosten reduzieren. Außerdem konzentriert sich Rhys auf die Talententwicklung und ist überzeugt, dass die Gestaltung einer progressiven Talentkultur ein Unternehmen in die richtige Position bringt, um erfolgreiche Ergebnisse erwarten zu können. Er lebt derzeit in London, von wo aus er das globale Bankwesen bei Vuram leiten wird.

"Nach mehreren Jahren der Partnerschaft mit Vuram und nachdem ich persönlich die beim Unternehmen vorhandenen Fähigkeiten und Talente erleben konnte, freue ich mich sehr, Teil eines Unternehmens werden zu können, bei dem die Menschen im Mittelpunkt stehen und das gleichzeitig weiterhin als einer der weltweit führenden Hyperautomatisierungsdienste wächst", sagte Rhys über seinen Eintritt bei Vuram.

Vuram ist fest als Ermöglicher für Unternehmen in den Bereichen Banking, Finanzdienste und Versicherungen positioniert, die sich auf den Weg der digitalen Transformation machen. Das Unternehmen ist bestrebt, seine Belegschaft und seine internationale Präsenz zu erweitern, um seine wachsende Kundenbasis betreuen zu können.

Über Vuram

Vuram ist ein weltweit tätiges Unternehmen für Hyperautomatisierungsdienste, das auf Low-Code-Unternehmensautomatisierung spezialisiert ist. Seit seiner Gründung im Jahr 2011 kann Vuram 100%igen Kundenerfolg und 100%ige Kundenreferenzen verbuchen. Hinter Vuram stehen Menschen mit Leidenschaft, und das Unternehmen konnte für mehrere zufriedene Unternehmenskunden auf der ganzen Welt die digitale Transformation erfolgreich voranbringen.

Vuram hat mehrere prominente Anerkennungen erhalten, darunter die Aufnahme in die Liste Inc 5000 der am schnellsten wachsenden privat geführten Unternehmen in den USA, die Nennung als "HFS Hot Vendor" (2020) sowie als Rising Star Product Challenger in Australien durch ISG im Bericht ISG Provider Lens 2021. Vuram wird kontinuierlich unter den besten Arbeitsplätzen Indiens genannt, die vom Institut Great Place to Work zertifiziert werden.

