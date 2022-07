News von Trading-Treff.de DAX nur leicht im Plus zum Monatsstart: Negatives erstes Halbjahr wirkt nach. Was geschah heute im Detail am Aktienmarkt? DAX fährt sich an 12.800 fest Auf die gestrige Erholung am Abend in den USA schloss sich wieder eine Konsolidierung an. Sie begann schon am späten Abend an der Nasdaq, die nicht im Gewinn schliessen konnte. So startet der DAX mit einem neuen Gap in den neuen Kalendermonat und geriet erst einmal weiter ...

