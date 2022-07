Könnten Algorithmen akademische Arbeiten über sich selbst verfassen? Dieser Frage ist eine schwedische Forscherin in einem Experiment nachgegangen. Das Ergebnis ist durchaus überraschend. Die schwedische Forscherin Almira Osmanovic Thunström hat es sich zur Aufgabe gemacht, herauszufinden, wie gut der OpenAI-Algorithmus GPT-3 Texte über sich selbst schreiben kann. Was als einfaches Experiment begann, endete tatsächlich in einem vollständigen Text, der derzeit von Experten begutachtet wird. "Schreibe ...

Den vollständigen Artikel lesen ...