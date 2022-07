DJ NACHBÖRSE/XDAX +0,8% auf 12.919 Pkt - Commerzbank sehr fest

FRANKFURT (Dow Jones)--Anleger seien im Handel mit deutschen Aktien am Freitagabend den positiven Vorgaben der Wall Street gefolgt, sagte ein Händler von Lang & Schwarz zu den festen Kursen nach der Schlussglocke. Richtig auffällig habe sich keine Aktie gezeigt. Die Aufschläge waren breit gestreut. Commerzbank kletterten mit 1,7 Prozent etwas stärker als der Markt. Die Bank kommt mit dem Abbau von 10.000 Stellen schneller voran als geplant, wie sie nach Xetra-Schluss mitteilte. "Der Kurs lief mit dem Gesamtmarkt nach oben, ob die Aufschläge auf diese Nachricht zurückzuführen sind, lässt sich schwer beurteilen", so der Marktteilnehmer. Deutsche Bank wurden 1 Prozent fester getaxt. Die US-Absatzzahlen deutscher Automobilhersteller hätten keine Rolle gespielt, so der Händler weiter.

=== XDAX* DAX Veränderung 22.15 Uhr 17.30 Uhr 12.919 12.813 +0,8% ===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

July 01, 2022 16:25 ET (20:25 GMT)

