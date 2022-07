DJ Henkel streicht 300 Stellen in Deutschland

FRANKFURT (Dow Jones)--Der DAX-Konzern Henkel hat Details zu seinem angekündigten Stellenabbau verkündet. Von den 2.000 Stellen, die in der geplanten neuen Konsumgütersparte gestrichen werden sollen, werden 300 in Deutschland sein, wie Henkel-Chef Carsten Knobel der Rheinischen Post sagte. Der Vorstand wolle betriebsbedingte Kündigungen vermeiden.

"Wir haben zuerst festgelegt, wer im Vorstand den Bereich Consumer Brands führen soll, und gehen nun jede Führungsebene durch und entscheiden, wer die beste Wahl für die Position ist", sagte Knobel der Zeitung. "Und mit den anderen Mitarbeitern besprechen wir, ob es andere Chancen im Unternehmen für sie gibt oder ob beispielsweise ein vorzeitiger Pensionsantritt denkbar ist."

Als zweites Umbauprogramm nach den Bürojobs plant der Vorstand eine Rationalisierungswelle in den Fabriken der neuen Konsumgütersparte, was bereits angekündigt wurde. "Wir werden in einem zweiten Schritt auch die weltweit 45 Produktionsstätten, 140 Warenlager und die Zusammenarbeit mit 470 externen Auftragsfertigern in unseren Konsumentengeschäften eingehend prüfen und neu aufstellen. Bis 2025 wollen wir die sich daraus ergebenen Maßnahmen in der gesamtem Produktion und Logistik umgesetzt haben", so Knobel weiter.

July 01, 2022

