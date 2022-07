Na klar: Die Aktie der Münchener Rück (WKN: 843002) hat im Moment kein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 9. Nein, sondern wenn wir den 2021er-Gewinn je Aktie in Höhe von 20,93 Euro mit den aktuellen Aktienkursen ins Verhältnis setzen, so sind wir eher bei 11. Oder immerhin knapp darunter. Allerdings erscheint ein KGV von 9 insgesamt sehr, sehr preiswert für die Dividendenaktie zu sein. Wenn die Dividende theoretisch konstant bliebe gemessen am Ausschüttungsverhältnis, so dürfte es fast 6 % Dividendenrendite ...

