Auch bei Tech-Aktien steht jetzt das zweite Halbjahr an. Das erste wiederum war rekordverdächtig schlecht. Zumindest sagen einige Indikatoren, dass wir in Teilen seit dem Jahre 1970 nicht mehr so eine dermaßen durchwachsene Performance sahen. Die Kernfrage ist jedoch: Was bringt das zweite Halbjahr? Ein Analyst auf Yahoo Finance spricht von historisch schlechten Indikatoren für Tech-Aktien. Insbesondere mit Verweis auf die Dotcom-Blase und Co. könnte der NASDAQ zum Beispiel ein Abverkaufspotenzial ...

