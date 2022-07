Aktien weekly - so wir sind wohl im Bärenmarkt angekommen. Sieht zumindest so aus. Und man redet schon von weiterem Down-Potential. Nachdem das erste Halbjahr das zweitschlechteste Ergebnis in der DAX-Entwicklung geliefert hat, fehlen auch jetzt optimistische Stimmen. Inflation, Rohstoffpreise, Lieferprobleme, Zinserhöhungen, Ukraine-Krieg und und . Man muss schon suchen, um "was Positives" zu finden. Klar, Einzelwerte konnten sich gegen die fast-schon Ausverkaufsstimmung durchsetzen. Eine Fortec Elektronik AG setzte ihren Kursanstieg fort - "einfach" wegen operativ guter Zahlen, erhöhter Prognose ...

