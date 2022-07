Gilead Sciences: das Pharma- und Biotech-Unternehmen könnte günstig bewertet sein!

Neue Rallye bei Gilead Sciences (GILD)? KGV 2021 bei 14.72, KGV 2022e bei 17.48. Börsentäglich weitere Setups im Traders Live Chat bei ratgeberGELD.at!

Symbol: GILD ISIN: US3755581036

Rückblick: Die Aktie verlor in den vergangenen sechs Monaten rund 13.5 Prozent ihres Kurswerts. Mit dem Doppelboden von März und Juni ist jedoch eine Bodenbildung erkennbar. Mit der Rückkehr auf die Oberseite der gleitenden Durchschnitte und dem Rücksetzer der letzten Tage könnte das Wertpapier wieder für ein Long Setup interesssant sein.

Chart vom 01.07.2022 - Basis täglich, 6 Monate - Kurs: 62.36 USD





Meine Expertenmeinung zu GILD:

Meinung: Gilead Sciences ist führend bei Medikamenten gegen Hepatitis C und HIV und forscht intensiv im Bereich der Onkologie. Bekanntheit erlangte auch das Ebola-Medikament Remdesevir, das versuchweise bei Corona-Patienten zum Einsatz kam. Das biopharmazeutische Unternehmen meldete für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 2.12 USD und übertraf damit die im Vergleichsquartal des Vorjahres erzielten 2.08 USD je Aktie sowie die Schätzungen der Analysten. Der Umsatz stieg im Jahresvergleich um 2.6 Prozent. Mit einem KGV 2021 bei 14.72, und KGV 2022e bei 17.48 sieht das Wertpapier günstig bewertet aus.

Setup:

Mögliches Setup: Für Trigger und Stopp Loss orientieren wir uns an den letzten beiden Tageskerzen. Kursziel wäre das Pivot-Hoch vom 26. Mai. Die nächsten Quartalszahlen sind erst am 28. Juli und würden somit einem mehrwöchigen Swingtrade nicht im Wege stehen. Auf Überraschungen aufgrund von Nachrichten zu Studienergebnissen und Zulassungen sollte man allerdings auch in der Zwischenzeit vorbereitet sein und etwaige Gewinne durch das Nachziehen des Stopps absichern. Börsentäglich gibt es weitere Setups im Traders Live Chat bei ratgeberGELD.at.

Aussicht: BULLISCH

Autor: Thomas Canali besitzt keine Positionen in GILD.

Veröffentlichungsdatum: 02.07.2022

Bitte nehmen Sie den Disclaimer, die Interessenskonflikte und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.