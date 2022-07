von Julia Groß, Euro am Sonntag Valneva sorgt erneut für Schlagzeilen: Der US-Pharmakonzern Pfizer beteiligt sich im Zuge der Zusammenarbeit an einem Borreliose-Impfstoff mit 90,5 Millionen Euro an Valneva und besitzt damit nunmehr 8,1 Prozent der Aktien des Unternehmens. Der Kurs schoss ...

Den vollständigen Artikel lesen ...