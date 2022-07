Nintendo (WKN: 864009) belegt in einem Ranking nur Platz 70: Gemeint ist an dieser Stelle das Interbrand-Ranking der wertvollsten Marken rund um diesen Globus. Im Rahmen einer spannenden Videopräsentation kann sich jeder ansehen, wie die eigenen Favoriten-Markennamen so performen. Der Markenwert von Nintendo wird dabei auf rund 9,3 Mrd. US-Dollar beziffert. Das ist nicht wenig. Schließlich ist der Gesamtkonzern lediglich mit 50,5 Mrd. US-Dollar bewertet. Rund 18,4 % des Börsenwertes können wir daher ...

