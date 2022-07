Die Aktie von Novo Nordisk (WKN: A1XA8R) ist wirklich erfolgreich in das Börsenjahr 2022 gestartet. Im ersten Halbjahr kletterten die Anteilsscheine um ca. 10,7 % bis auf 106,20 Euro. Das ist eine solide Performance in einem absolut schwierigen Jahr. Foolishe Investoren erkennen einmal mehr die Bedeutung defensiver Klasse. Trotzdem ist die Bewertung preiswert. Ein Kurs-Gewinn-Verhältnis in den mittleren 30ern und eine Dividendenrendite mit der 1 vor dem Komma ist nicht gering bewertet. Es bedarf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...