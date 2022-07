Genau wie Corona oder Krieg, kann man den Begriff "Abwärtstrend" so langsam nicht mehr hören. Die Börse ist aber kein Wunschkonzert. Die jüngste Abwärtsbewegung führte den DAX fast an die Tiefs vom März dieses Jahres. DAX - Kommt jetzt endlich mal eine Trendwende, oder ein Versuch? Genau wie Corona oder Krieg, kann man den Begriff "Abwärtstrend" so langsam nicht mehr hören. Die Börse ist aber kein ...

Den vollständigen Artikel lesen ...