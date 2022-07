News von Trading-Treff.de Die Börsen schliessen auch die Woche 26 mit dem ab, was sie in der ersten Jahreshälfte haufenweise vorzuweisen hatten: Verluste. So fällt der S&P500 erneut um -2.21%. Den Nasdaq100 trifft es noch härter mit -4.30%. Und auch meine Depots geben erneut nach um insgesamt -14.348,65 EUR. Verlust von -14.348,65 EUR im Depot Die Marktampel fällt auf rot zurück. Allerdings bin ich auch wieder bei diesem roten Signal skeptisch bzw. ...

