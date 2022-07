DJ Commerzbank-Vizechefin: Höherer Zins sofort positiv für Gewinn

MÜNCHEN (Dow Jones)--Die Commerzbank verspricht ein Ende der Strafzinsen, sobald die Europäische Zentralbank (EZB) im Juli Ernst macht mit der Zinswende. "Sobald die EZB handelt, werden wir das Verwahrentgelt anpassen", kündigte Bettina Orlopp, die stellvertretende Vorstandsvorsitzende in einem Interview mit Focus Money an. "Das bedeutet: Gibt es im Juli einen ersten Schritt bei den Einlagensätzen, dann ändern auch wir unsere Konditionen."

Die Abschaffung der Strafzinsen könne sehr schnell gehen. "Nach der EZB-Entscheidung müssen nur noch ein paar technische Voraussetzungen erfüllt sein, dann wird es bei uns schnell passieren. Wenn jetzt alles so kommt wie erwartet, ist das Verwahrentgelt bald Geschichte. Und das ist auch gut so."

Ein höherer Zins wirke sich sofort positiv für den Gewinn der Bank aus. "Bereits zu den Bedingungen von Ende März werden wir einen Mehrertrag von 100 Millionen Euro in diesem Jahr erzielen. Die günstige Entwicklung wird sich in den nächsten Jahren fortsetzen, wir rechnen mit hohen dreistelligen Millionenbeträgen an zusätzlichem Zinsüberschuss."

Sorgen bereitet der Bankerin die Inflation: "Der Preisauftrieb macht sich bei den Kosten bemerkbar." Allein die höheren Energiepreise verursachten Zusatzkosten "in zweistelliger Millionenhöhe". Zudem belasteten rapide steigende Personalkosten. "An den Auslandsstandorten sehen wir zum Teil bereits zweistellige Gehaltserhöhungen. In Polen haben wir Gehaltsanpassungen von mehr als 10 Prozent, ähnlich läuft es in anderen osteuropäischen Ländern."

Orlopp warnt zudem vor der Gefahr einer Rezession infolge des Ukraine-Kriegs. "Schwierig wird es, falls wir infolge eines russischen Gasstopps in die Rezession rutschen sollten. In dem Fall müssten wir die Risikovorsorge für ausfallende Kredite deutlich erhöhen."

Die Commerzbank halte an ihrem Plan fest, die Zahl der Filialen von ehedem 1.000 bis zum Jahresende auf 450 zu drücken. Und selbst damit müsse die Schrumpfkur noch nicht zu Ende sein. Das Kundenverhalten sei dynamisch, man beobachte das laufend.

