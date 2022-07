Aufgrund der Dollarstärke fiel das Minus für Anleger, die in Euro kalkulieren, nur 13 Prozent. Der europäische STOXX 600 entwickelte sich mit minus 15 Prozent ähnlich schlecht. Der DAX verlor seit Jahresanfang mit fast einem Viertel besonders deutlich. In den USA konnten immerhin ein paar Sektoren Kurszuwächse erzielen: Energie mit plus 44 Prozent in Euro, D ...

Den vollständigen Artikel lesen ...