Eine echte Geduldsprobe erleben derzeit die Covestro-Aktionäre. So gaben die Notierungen im Vergleich zur Vorwoche 5,66 Prozent nach. Der Titel verabschiedete sich an drei der vier Sitzungen mit Kursrückgängen aus dem Handel. Das Minus von 4,07 Prozent am Mittwoch bedeutete für Covestro einen regelrechten Tiefschlag. Haben sich die Bullen damit vollständig vom zurück gezogen und den Bären das Feld überlassen?

Nach diesem Kursrutsch müssen sich die Bullen jetzt in Acht nehmen. Bei Covestro steht nämlich in Kürze der Test einer wichtigen Unterstützung auf der Tagesordnung. ...

