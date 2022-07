Der weltgrößte Chemiekonzern BASF hat in dieser Woche den Auftakt gemacht und nach soliden Quartalszahlen die Jahresprognose erhöht. Nun folgen die anderen deutschen Branchenvertreter. Covestro wird am Dienstag seine Ergebnisse präsentieren. Dabei dürften die Marktteilnehmer gespannt darauf warten, was die Leverkusener für die nächsten Monate erwarten.Den Daten von Bloomberg zufolge liegen die durchschnittlichen Analystenschätzungen für das Frühjahrs-Quartal bei einem Umsatz von 4,4 Milliarden Euro. ...

