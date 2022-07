Freiburg (ots) -



Die Konzertierte Aktion wird nicht das leisten können, was sich viele von ihr erhoffen. Die Gewerkschaften werden ihre Tarifforderungen nicht eindampfen, weil die Arbeitgeberseite nicht zusichern kann, ohne Preisaufschläge auszukommen. Zum einen stehen die Arbeitgeberverbände nicht für alle Unternehmen, zum anderen bestehen Kosten nicht nur aus Löhnen, sondern auch aus Preisen für Produktionsfaktoren wie Energie, die nur schwer zu beeinflussen sind. Diese Unsicherheit kann keine Regierung außer Kraft setzen. Wer also glaubt, harmonische, vernunftgeprägte Gespräche an einem Tisch, versüßt mit Staatsknete, würden das Inflationsproblem lösen, liegt falsch. http://mehr.bz/bof8647



Pressekontakt:



Badische Zeitung

Anselm Bußhoff

Telefon: 07 61 - 4 96-0

kontakt.redaktion@badische-zeitung.de

http://www.badische-zeitung.de



Original-Content von: Badische Zeitung, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/59333/5263823

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de