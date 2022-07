DJ Henkel hat 50 Interessenten für Russland-Geschäft

FRANKFURT (Dow Jones)--Der DAX-Konzern Henkel hat bereits 50 Interessenten, die sein Russland-Geschäft ganz oder teilweise kaufen wollen. "Die möglichen Käufer sind sowohl aus Russland wie aus anderen Ländern", sagte Vorstandschef Carsten Knobel der Rheinischen Post. "Wir prüfen nun alle Optionen eingehend und wollen den Verkauf bis Ende des Jahres abgeschlossen haben."

Knobel rechtfertigt sich gegenüber der Zeitung auch, warum der Konzern den Ausstieg aus dem Russland-Geschäft erst rund acht Wochen nach dem Überfall auf die Ukraine beschlossen hatte: "Eine so weitreichende Entscheidung muss man sorgfältig abwägen. Immerhin geht es um ein 30 Jahre altes Geschäft mit elf Werken und 2.500 Beschäftigten, das mit einer Milliarde Euro Umsatz rund 5 Prozent unseres Jahresumsatzes ausmacht."

Das teilweise rüstungsrelevante Klebstoffgeschäft soll nur teilweise verkauft und ansonsten dicht gemacht. "Einige Aktivitäten in unserer Klebstoffsparte werden wir aber nicht verkaufen, sondern ganz einstellen, damit wichtige Technologien in unseren Händen bleiben", so Knobel.

July 03, 2022

