Hamburg (ots) -Erstmals seit ihrer Verurteilung äußert sich eine der bekanntesten deutschen IS-Anhängerinnen öffentlich. Leonora Messing aus Sachsen-Anhalt wünscht sich ein "ganz normales Leben, wie ein stinknormaler Mensch", sagte sie Reporterinnen und Reportern von NDR und WDR. Heute bereue sie den Entschluss, sich 2015 der Terrororganisation Islamischer Staat in Syrien angeschlossen zu haben. Aber: "Ich bin dahin gegangen. Das kann man nicht rückgängig machen", so Leonora Messing. Sie könne nur zeigen, dass sie den Fehler einsehe.Die 22-Jährige war im Mai 2022 zu zwei Jahren Haft auf Bewährung verurteilt worden. Die Generalbundesanwaltschaft und Leonora Messings Anwalt haben Revision gegen das Urteil des Oberlandesgerichts Naumburg eingelegt.2015 war Leonora Messing mit 15 Jahren von Zuhause verschwunden und nach Syrien gereist. Dort hatte sie einen ebenfalls aus Deutschland stammenden IS-Anhänger als dessen Drittfrau geheiratet. Ihr Vater, Maik Messing, ein Bäcker aus dem Südharz, versuchte seit ihrem Verschwinden das ihm Mögliche, um seine Tochter zurückzuholen. Schon damals begleitete ein ARD-Team den Vater.Die Flucht, die Heimkehr und das Einleben nach der Verurteilung waren und sind eine Herausforderung für Leonora und ihre Familie. Die erlebten Traumata holten sie immer wieder ein, so Leonora Messing. Reporter*innen von NDR und WDR begleiteten die Familie auch in dieser Zeit. Eine Geschichte über Schuld und eine zweite Chance - von der Gefangenschaft in einem syrischen Zeltlager über den Weg nach Deutschland, die Untersuchungshaft und eine vorsichtige Annäherung zwischen Vater und Tochter.Die neuen Recherchen von NDR und WDR zu Leonora Messings Geschichte stehen ab Montag, 4 Juli in der ARD Mediathek und ARD Audiothek zur Verfügung: als "Die Story im Ersten "Leonora - Einmal IS-Terror und zurück", als Dreiteilige Doku-Serie "Leonora - Einmal IS-Terror und zurück" und als neue Folgen des Podcasts "Leonora - Mit 15 zum IS""Die Story im Ersten: Leonora - Einmal IS-Terror und zurück" läuft am 4. Juli um 22.30 Uhr im Ersten und steht vorab in der ARD Mediathek. Ebenso die dreiteilige Doku-Serie. Die neuen Podcastfolgen "Leonora - Mit 15 zum IS" sind ab 4. Juli in der ARD Audiothek und laufen ab Sonnabend, 9. Juli, bei NDR Info im Radio. Das NDR Fernsehen zeigt am 30. August um 00.00 Uhr eine 90-Minuten-Dokumentation zum Thema.