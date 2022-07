Hamburg (ots) -Anja Reschke startet im kommenden Jahr mit einer eigenen neuen Sendung im Ersten. Die mehrfach ausgezeichnete NDR Journalistin und Moderatorin des ARD Politikmagazins "Panorama" wird darin investigative Recherchen, komplexe Hintergründe und politische Zusammenhänge auf unterhaltende Weise präsentieren.Frank Beckmann, NDR Programmdirektor: "Anja Reschke steht für glaubwürdigen Journalismus und fundierte Recherchen. Und: Sie kann unterhalten! In ihrer neuen innovativen Sendung im Ersten wird sie diese Vielseitigkeit zeigen können. In einer Show, die herausragenden Journalismus mit Unterhaltung verbindet. Anja Reschke wird spannende Recherchen auf ungewöhnliche Art präsentieren: mit hintergründiger Analyse, klaren Positionen, aber eben auch mit einer Prise Humor und satirischer Zuspitzung!"Anja Reschke, NDR Journalistin: "Ich freue mich riesig, die Expertise unserer herausragenden und preisgekrönten Recherche- und Satireredaktionen künftig in dieser neuen Sendung zusammenzuführen. Mich hat es immer beschäftigt, wie wir neue Wege gehen können, was wir versuchen müssen, um dem Publikum die Themen, die eine Gesellschaft für freien Diskurs, für eine lebendige Demokratie braucht, interessant oder eben auch unterhaltsam zu vermitteln. Das war mein Motor als Programmmanagerin und ist es jetzt genauso für die neue Show."Anja Reschke moderiert seit 20 Jahren das ARD Politikmagazin "Panorama" und präsentiert die Sendung "Wissen vor Acht - Zukunft" im Ersten. Sie war viele Jahre das Gesicht des NDR Medienmagazins "ZAPP". Für ihre journalistische Leistung, ihren Mut und ihre klare Art der Moderation ist sie mehrfach ausgezeichnet worden, unter anderem 2018 mit dem Hanns Joachim Friedrichs Preis. 2015 wurde sie zur Journalistin des Jahres gekürt, im vergangenen Jahr wurde sie für die "Beste Moderation Information" mit dem Deutschen Fernsehpreis ausgezeichnet. Seit 2019 war sie Leiterin des Programmbereichs Kultur und Dokumentation, der 2021 zum crossmedialen Programmbereich Gesellschaft ausgebaut wurde.Die Programmbereichsleitung beendet Reschke zum 1. August aufgrund der neuen Aufgabe. Das ARD Politikmagazin "Panorama" wird sie weiterhin moderieren.Pressekontakt:NDR / Das ErsteNDR Presse und KommunikationBarbara JungTelefon: 040 / 4156 - 2300Fax: 040 / 4156 - 2199presse@ndr.dehttp://www.ndr.deOriginal-Content von: NDR / Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/69086/5263857