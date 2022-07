The following instruments on XETRA do have their first trading 04.07.2022Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 04.07.2022Aktien1 LU2458332611 Alvotech Lux Holdings S.A.S.2 PLGMSBX00010 Games Box S.A.3 SE0017564800 Job Solution Sweden Holding AB4 CA31833F1045 Fireweed Metals Corp.5 CA60255C8025 Mind Medicine (MindMed) Inc.Anleihen1 DE000A3MQQS1 DS Investor GmbH2 AT0000A2YPK3 Erste Group Bank AG3 DE000LB2BUE7 Landesbank Baden-Württemberg4 DE000LB2BU27 Landesbank Baden-Württemberg5 XS2069040389 Anima Holding S.p.A.6 XS1311440082 Assicurazioni Generali S.p.A.7 XS1428773763 Assicurazioni Generali S.p.A.8 XS1140860534 Assicurazioni Generali S.p.A.9 XS1700435453 Banca IFIS S.p.A.10 XS2106849727 Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.11 XS2031926731 Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.12 XS1752894292 Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.13 IT0005489932 Banco BPM S.p.A.14 IT0005365710 BPER Banca S.p.A.15 XS2485537828 BPER Banca S.p.A.16 XS2495521515 BPER Banca S.p.A.17 IT0005422032 Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.18 IT0005481038 Credit Agricole Italia S.p.A.19 IT0005481046 Credit Agricole Italia S.p.A.20 BE6321718346 ENI Finance International S.A.21 XS2324772453 Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.22 XS1278720237 Intesa Sanpaolo S.p.A.23 IT0005412264 Intesa Sanpaolo S.p.A.24 XS1341083555 Intesa Sanpaolo S.p.A.25 XS2317069685 Intesa Sanpaolo S.p.A.26 XS1222597905 Intesa Sanpaolo S.p.A.27 XS1731657497 Lazio, Region28 XS0223484345 Mailand, Stadt29 XS2227196404 Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A.30 US65535HBC25 Nomura Holdings Inc.31 US65535HBF55 Nomura Holdings Inc.32 XS1733289406 Società Cattolica di Assicurazioni S.p.A.33 XS1419869885 Telecom Italia S.p.A.34 XS1497606365 Telecom Italia S.p.A.35 XS1698218523 Telecom Italia S.p.A.36 XS0214965963 Telecom Italia S.p.A.37 XS2237901355 Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A.38 XS1953271225 UniCredit S.p.A.39 XS1078235733 UnipolSai Assicurazioni S.p.A.40 XS1855456288 Vittoria Assicurazioni S.p.A.41 XS2271356201 Webuild S.p.A.42 DE000HLB7549 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale43 DE000HLB7465 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale44 CH1194355124 Nestlé S.A.45 CH1194355116 Nestlé S.A.46 CH1194355108 Nestlé S.A.47 XS2490731481 Nordic Investment Bank