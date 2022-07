Der Technologiesektor ächzt unter der Last der Korrektur. Auch in der abgelaufenen Handelswoche verpasste er es, für eine Entlastung zu sorgen. Die leichten Zugewinne am Freitag (01.07.) ändern an der Gesamtlage wenig. Unsere drei heutigen Protagonisten Qualcomm, Texas Instruments und IBM stehen nach wie vor unter dem Einfluss der Korrektur, wenngleich aber in Bezug auf IBM festgestellt werden kann, dass sich die Aktie vor dem Hintergrund der aktuellen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...