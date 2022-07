Die wichtigsten Nachrichten des Tages in der schnellen Übersicht. Heute mit Tesla, Novavax und Henkel. HENKEL - Der Hersteller von Pritt und Persil legt sein kriselndes Kosmetik- mit dem Waschmittelgeschäft zusammen und will dabei rund 2000 Stellen bis Ende 2023 weltweit abbauen. "Auf Deutschland werden rund 300 Stellen entfallen, also rund 15 Prozent", sagte Henkel-Chef Carsten Knobel der "Rheinischen Post".

Den vollständigen Artikel lesen ...