Jeden Montagmorgen berichten wir über fünf Dinge, die zum Wochenstart wichtig sind. Diesmal geht es unter anderem um Windows 98 im All, Apples Pläne für 2022 und Kritik an "Monkey Island". Was haben Guybrush Threepwood und Ron Gilbert gemeinsam? Beide sind Legenden. Der eine ist nach Jack Sparrow wohl einer der bekanntesten Piraten überhaupt und der andere ist eine echte Games-Ikone. Und was unterscheidet beide? Threepwood wird für sein Comeback nicht angefeindet. "Es ist ironisch, dass die Leute, die nicht wollen, dass ich das Spiel mache, das ich machen will, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...