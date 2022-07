Energieriesen wie BP und TotalEnergies dürften weiterhin wenig Probleme haben, Tag für Tag satte Gewinne zu erzielen. Denn die Ölpreise halten sich auch zum Auftakt in die neue Handelswoche auf hohem Niveau. So kostete ein Barrel Brent am Morgen 111,63 US-Dollar und damit in etwa so viel wie am Freitag. Der Preis für WTI stieg leicht auf 108,47 Dollar. Am Rohölmarkt haben zuletzt negative Faktoren dominiert. Für Belastung sorgt vor allem die Furcht vor einer deutlichen Abkühlung der Weltwirtschaft. ...

