Pressemitteilung Your Family Entertainment AG: Starkoch Wolfgang Puck und Genius Brands International produzieren neue Animationsserie "Wolfgang Puck's Secret Chef Academy" München, 04.07.2022 Der weltbekannte Koch, Unternehmer und Philanthrop Wolfgang Puck ist eine Partnerschaft mit dem YFE-Kooperationspartner und Hauptaktionär Genius Brands International eingegangen, um eine neue Animationsserie, "Wolfgang Puck's Secret Chef Academy", für den weltweiten Markt zu schaffen. Die neue Serie vermittelt Kindern wichtige Werte wie Gesundheit, Ernährung und Teamwork und zeigt, wie das Teilen einer gemeinsamen Mahlzeit Menschen unterschiedlicher Herkunft verbinden kann. Durch die neue Partnerschaft mit Genius Brands International wird die Your Family Entertainment AG den internationalen Vertrieb der Show unterstützen. Während der internationalen TV Messe NATPE in Budapest stellte Armin Schnell, Head of Sales bei Your Family Entertainment, ausgewählten internationalen TV-Entscheidern in Wolfgang Pucks lokalen Spago-Restaurant das Konzept vor.

Wolfgang Puck gilt als der kultigste Küchenchef unserer Zeit und ist insbesondere berühmt für beste Gastfreundschaft und Kochkunst. Puck lernte das Kochen schon als Kind bei seiner Mutter, einer Köchin in seiner österreichischen Geburtsstadt. Sein Erfolg als Chefkoch ermöglichte es ihm, die "Wolfgang Puck Companies" zu gründen, zu denen Restaurants, Catering-Services sowie Küchen- und Lebensmittelprodukte gehören. Wolfgang Puck engagiert sich daneben mit großer Leidenschaft für das Gemeinwohl und setzt sich für philanthropische Projekte und Wohltätigkeitsorganisationen ein.

"Wolfgang Puck's Secret Chef Academy" ist eine animierte Abenteuerserie, in der Wolfgang Puck selbst die Hauptrolle spielt und seine eigene Figur spricht. In der Serie geht es um Pucks Mission, das größte Rezeptbuch aller Zeiten zu erstellen. Zu diesem Zweck hat er die Hilfe von fünf talentierten Kinderköchen, der "Wolf's Gang", in Anspruch genommen. Sie besuchen seine berühmte "Secret Spago School of Scrumptious" und werden auf Missionen rund um die Welt geschickt, um ikonische Rezepte und Zutaten zu beschaffen. Aber jede Reise wird schnell zu einem verrückten Abenteuer, denn sie müssen Wolfgangs langjährigen Rivalen, Foxgang Muck, überlisten, der sie auf Schritt und Tritt versucht zu sabotieren.

Wolfgang Puck: "Wolfgang Puck's Secret Chef Academy ist in ihrem Kern eine Feier des Essens und der Kultur auf der ganzen Welt und eine Erkundung, wie wir alle durch unsere gemeinsame Liebe zu einer köstlichen Mahlzeit verbunden sind. Es liegt mir sehr am Herzen, Kindern und Eltern etwas über Ernährung und die Zubereitung von Mahlzeiten mit gesunden Zutaten beizubringen. Ebenso wichtig ist es, ihr Verständnis für den Weg der Lebensmittel vom Bauernhof bis auf den Tisch zu fördern und Themen anzusprechen, die mir sehr am Herzen liegen, wie die Beseitigung des weltweiten Hungers. Unser Ziel ist es, diese immer wichtiger werdenden Botschaften auf eine leicht verständliche und unterhaltsame Weise zu vermitteln. Ich freue mich darauf, mit meinem Freund Andy Heyward und dem Team von Genius Brands zusammenzuarbeiten, um mir einen Lebenstraum zu erfüllen: Kinder durch mein Lebenswerk zu erreichen." Über Your Family Entertainment AG Das deutsche Unternehmen Your Family Entertainment AG (WKN: A161N1, ISIN: DE000A161N14, Kürzel: RTV) mit Sitz in München (kurz: YFE) ist einer der führenden Produzenten und Distributoren von qualitativ hochwertigen Kinder- und Familienprogrammen. YFE besitzt und betreibt eine der größten senderunabhängigen Bibliotheken in Europa mit bekannten Titeln wie "Enid Blyton", "Fix & Foxi" und "Altair". Alle Inhalte sind lehrreich, unterhaltsam und frei von Gewalt. Darüber hinaus betreibt YFE den preisgekrönten Pay-TV-Sender "Fix&Foxi TV" auf vier Kontinenten, den Free-TV-Sender "RiC TV", dessen internationale Pay-TV-Version "RiC.today" sowie mehrere mobile und digitale Sender weltweit. Die Your Family Entertainment AG konnte kürzlich das US-Unternehmen Genius Brands International (NASDAQ: GNUS) aus Hollywood als seinen neuen Hauptaktionär begrüßen. Genius Brands International und Your Family Entertainment AG planen eine weitreichende Zusammenarbeit, um "Content with a Purpose" einem weltweiten Publikum zugänglich zu machen. Kontakt Your Family Entertainment AG Armin Schnell Türkenstraße 87 80799 München, Deutschland Tel.: +49 (0) 89 99 72 71-0 E-Mail: armin.schnell@yfe.tv

www.yfe.tv www.rictv.de www.fixundfoxi.tv

