Tesla hat am Samstag die Produktions- und Auslieferungszahlen für das zweite Quartal 2022 veröffentlicht. Der Elektroautohersteller lieferte wletweit 254.695 Autos aus. Ein Plus von 26,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Damit lag die Firma von Elon Musk im Rahmen der Erwartungen.Tesla hatte im zweiten Quartal mit Teileengpässen, Engpässen in der Lieferkette und Covid-Beschränkungen zu kämpfen. Das chinesische Werk in Shanghai etwa wurde wochenlang dichtgemacht.Dennoch schaffte Tesla mit ...

