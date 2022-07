Gelnhausen (ots) -"Wenn ihr euch der verborgenen Weisheit uralter Erkenntnisse mit Geist und Seele öffnet, werdet ihr nicht mehr länger Suchende, sondern Wissende sein! Wir leben nicht nur ein einziges Mal - wir haben viele Leben. Für all jene, die offene Herzen und kühnen Geist besitzen: Habt keine Angst mehr! Nehmt und lest!""Incarnia - Lern oder stirb!" ist ein Thriller, der den Leser mitreißt in eine Welt tiefer Mystik. Robert, jung, schwach und unerfahren, erbt ein industrielles Imperium. Doch die Macht wollen andere an sich reißen. Robert hat nur eine Chance: Er muss lernen, und zwar schnell. Pressetext: "Du hast schon einmal gelebt!Und du wünschst dir ein großartiger Heiler, ein berühmter Gelehrter oder eine mutige weise Frau gewesen zu sein. Aber was ist, wenn der Mensch, der du vor etlichen Jahrhunderten warst, ein stinkender, barbarischer Rüpel ist, der mit dem Schwert in der Hand sein Königreich regiert und nicht zögert, seine eigene Frau im Ehebett aus Rache zu ermorden und den kindlichen Erben seines Rivalen vor versammelter Festgesellschaft grausam hinzurichten?Robert ist genau das passiert. Und seine mysteriösen Begegnungen mit dem Mensch, der er einmal war, werden nicht nur ihn verändern ..."Zum Buch: Incarnia - Lern oder stirb! von Ralph Llewellyn, Print: 14,99 EUR [D], E-Book: 5,49 EUR [D], 286 Seiten, 978-3-96478-085-0 (Print), 978-3-96478-086-7 (Epub)Zum Autor: Ralph Llewellyn wurde in Colorado/USA geboren und lebt heute in Heidelberg. Nach seinem Studium in Karlsruhe fand er zu seiner Liebe: dem Schreiben. Nach mehreren Fachbüchern aus seiner Feder entstand eine Reihe von Romanen aus den Bereichen Fantasy, Romance und Mystik-Thriller."Wir alle befinden uns auf einer Reise. Manchmal ist sie aufregend, abenteuerlich, ergreifend und befruchtend, manchmal aber bekommen wir den Stachel des Schicksals zu spüren. Umso wichtiger ist es, zu leben - das Hier und Heute zu genießen! Offen bleiben für Neues - Toleranz und Hilfsbereitschaft - das Herz am rechten Fleck haben - für seine Ideale einstehen, mit Liebe und Geduld. Immer auf der Suche - nach Wahrheit, Erfahrung und Sinn."Sie wollen mehr zum Buch erfahren? Auf der Seite https://www.sadwolf-verlag.de/buch_incarnia.html finden Sie weitere Informationen.Pressekontakt:Sie haben Fragen? Sie möchten einLeseexemplar? Sie möchten ein Interview umsetzen?Hauke WagnerPresse für Autoren und BücherAm Stempelberg 5D-63571 Gelnhauseninfo@autor-presse.deOriginal-Content von: Presse für Bücher und Autoren - Hauke Wagner, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/141275/5263959