BYD hat die Verkaufszahlen für den Monat Juni bekannt gegeben. Zum vierten Mal in Folge konnte die Marke von 100.000 verkauften Fahrzeugen übertroffen und erneut ein Absatzrekord vermeldet werden. Im ersten Halbjahr überflügelte der chinesische Elektroautobauer sogar den Konkurrenten Tesla. Die Aktie reagiert am Montag kaum.Im Juni setzte BYD insgesamt 134.036 Fahrzeuge ab, was einem Wachstum von 224 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Mit 69.544 Einheiten zeichnen sich die rein elektrischen ...

