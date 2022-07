DGAP-News: Gerresheimer AG / Schlagwort(e): Finanzierung

Gerresheimer AG: Gerresheimer unterzeichnet neue Kreditlinie in Höhe von 150 Mio. Euro



04.07.2022 / 10:00

Gerresheimer unterzeichnet neue Kreditlinie in Höhe von 150 Mio. Euro Düsseldorf, 4. Juli 2022 - Gerresheimer hat einen weiteren Meilenstein bei der Umsetzung seiner Finanzierungsstrategie erreicht und revolvierende Kreditlinien in Höhe von EUR 150 Mio. unterzeichnet. Diese Transaktion unterstützt die laufende und erfolgreiche Transformation der Gerresheimer zum Lösungsanbieter und Systemintegrator mit höherem profitablem, nachhaltigem Wachstum. Nach der erfolgreichen Begebung eines Schuldscheindarlehens in Höhe von EUR 150 Mio. im November 2021 als erstem Schritt, hat Gerresheimer nun in einem zweiten Schritt eine revolvierende dreijährige Kreditlinie in Höhe von EUR 150 Mio. unterzeichnet. Beide Transaktionen dienen der vorzeitigen Rückzahlung von Tranchen eines Schuldscheindarlehens in Höhe von EUR 306 Mio., die im späteren Jahresverlauf 2022 fällig werden. Die Refinanzierung bietet leicht bessere Konditionen und eine höhere Flexibilität als das fällige Schuldscheindarlehen. "Die erfolgreiche vorzeitige Refinanzierung unseres Schuldscheindarlehens beweist einmal mehr die Attraktivität unseres widerstandsfähigen Geschäftsmodells gerade in einem herausfordernden Marktumfeld", sagte Dr. Bernd Metzner, CFO von Gerresheimer. "Wir sind weiterhin auf einem erfolgreichen Kurs des profitablen, nachhaltigen Wachstums." Ansprechpartner Presse

Ueli Utzinger

Group Senior Director Communication & Marketing

T +49 211 6181-250

ueli.utzinger@gerresheimer.com Ansprechpartnerin Investor Relations

Carolin Nadilo

Corporate Senior Director Investor Relations

T +49 211 6181-220

carolin.nadilo@gerresheimer.com Über Gerresheimer Gerresheimer ist der globale Partner für Pharmazie, Biotech, Gesundheit und Kosmetik mit einem sehr breiten Produktspektrum für Arzneimittel- und Kosmetikverpackungen sowie Drug Delivery Systeme. Das Unternehmen ist ein innovativer Lösungsanbieter vom Konzept bis zur Lieferung des Endprodukts. Gerresheimer erreicht seine ehrgeizigen Ziele durch ein hohes Maß an Innovationskraft, industrieller Kompetenz sowie Konzentration auf Qualität und Kundenfokus. Bei der Entwicklung innovativer und nachhaltiger Lösungen setzt Gerresheimer auf ein umfassendes internationales Netzwerk mit zahlreichen Innovations- und Produktionszentren in Europa, Amerika und Asien. Gerresheimer produziert weltweit mit rund 11.000 Mitarbeitern nah beim Kunden und erwirtschaftet einen Umsatz 2021 von rund 1,5 Mrd. Euro. Gerresheimer spielt mit seinen Produkten und Lösungen eine wesentliche Rolle für die Gesundheit und das Wohlbefinden von Menschen. www.gerresheimer.com

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



