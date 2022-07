Keynotes: CEO Ola Källenius, Mercedes-Benz AG, CDO Tanja Rückert, Bosch, BASF Board Member Saori Dubourg, CEO Saeed Amidi, Plug and Play Tech Center





EXPO2022 am Donnerstag, 7. Juli in Stuttgart mehr als 1.000 Branchenführer und Innovatoren

Auf der EXPO2022 von Startup Autobahn powered by Plug and Play präsentieren am 7. Juli 2022 mehr als 30 Startups die Projektergebnisse aus ihrer Zusammenarbeit mit Unternehmenspartnern vor mehr als 1.000 Branchenführern und Innovatoren.

Dieses Jahr präsentieren sich die erfolgreichen Projekte zwischen den Programm Startups und Unternehmenspartnern, darunter Mercedes-Benz AG, Bosch, Webasto, DXC Technology, Motherson, Schaeffler und Maxion Wheels. Diese fokussieren sich auf Themen im Bereich Elektromobilität, Advanced Manufacturing, Cybersecurity, Smart Cities, Fahrsimulation, Routenplanung, smarter Kraftstoffverbrauch, autonomes Fahren, und Produktionsrobotor.

Der Wandel im Bereich Mobilität hat dabei große Aufmerksamkeit, auch im Unternehmens-management, und wird auf der EXPO2022durch Keynotes von Ola Källenius, CEO von Mercedes-Benz AG, Tanja Rückert, CDO bei Bosch, Saori Dubourg, Board Member bei BASF Saeed Amidi, CEO und Founder von Plug and Play Tech Center und viele mehr in seiner Relevanz betont und die Erfolge der Projekte in den Fokus gestellt.

Bosch nutzt den einzigartigen Crowdsourcing-Ansatz von &Charge, um POI_Daten zum Laden von Elektrofahrzeugen in Europa zu validieren und anzureichern

Mercedes-Benz und 4Silence: Identifizierung und Messung von Geräuschlecks in fahrenden Fahrzeugen

DXC Technologyasvin und Excelfore entwickeln gemeinsam eine Track Trace Lösung für das Automotiv Software Supply Ecosystem

Startup Autobahn powered by Plug and Play vergibt Innovationspreise auf der EXPO2022

Founding Partners Mercedes-Benz AG, Plug and Play Tech Center, University of Stuttgart, ARENA2036 Anchor Partners ZF, DXC Technology, Porsche AG, BASF, Webasto, Motherson, Deutsche Post DHL Group, Bosch, Schaeffler, STMicroelectronics, Bridgestone Mobility Solutions Ecosystem Partners Murata, AGC, Hyundai, The Linde Group, BP, Forvia, Eberspächer, ADAC, Sekisui, Plastic Omnium, Maxion Wheels, Novelis, ITT, Grupo Antolin, Huf Group, CEAT Ltd, GF Casting Solutions

